«جي إف إتش» تستحوذ على حصة الأغلبية بشركة للرعاية الصحية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على حصة قدرها 60% من كبرى مزودي الرعاية الصحية متعددة التخصصات في الإمارات، وهي شركة ملتي سبيشلتيهيلث كير بارتنرهولدنج في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. والشركة هي سلسلة الرعاية الصحية الوحيدة المتعددة التخصصات في إمارتي أبو ظبي والعين، وتعتبر من بين الشركات القليلة على مستوى الإمارات التي تدير 19 عيادة رعاية صحية إلى جانب صيدليتين، موزعة في إمارات دبي وأبو ظبي والعين والشارقة.

وتركز الشركة على قطاعات متنوعة وسريعة النمو في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك: مراكز طب الأسنان، مختبرات الأسنان، مراكز التجميل، المراكز الطبية الأولية ورعاية المرأة، والعيادات الخارجية لمراكز إعادة تأهيل الأطفال.

وقال سيد عزام، المدير الإداري للأسهم الخاصة في جي إف إتش: يسعدنا الإعلان عن استحواذ استراتيجي آخر في قطاع الرعاية الصحية من خلال منصتنا الاستثمارية للرعاية الصحية، هيليان. ويتوافق الاستثمار في «MSH»جيدًا مع المعايير الاستثمارية لمنصة هيليان، حيث تجمع بين مزيج قوي من أنشطة الأعمال المستقرة المدرة للنقد مثل خدمات التجميل وطب الأسنان، والتي تمثل مدخلاً إلى القطاعات التي تسجل نمواً، بما في ذلك مزودو الخدمات متعددة التخصصات وإعادة التأهيل.

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