50 % خفض للمخالفات البيئية في رأس الخيمة بمناسبة يوم التسامح العالمي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مبادرة جديدة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو دوريات راقب البيئية بنسبة 50%، تماشياً مع يوم التسامح العالمي، وضمن توجهات الدائرة للإسهام في تسديد قيمة المخالفات.

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي المدير العام للخدمات العامة برأس الخيمة، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لمساعدة الأشخاص الذين خالفوا القوانين البيئية المعمول بها على تسديد قيمة المخالفات التي ارتكبوها وتم تسجيلها عبر خدمة «راقب» البيئية، مؤكداً أن الخدمة هدفها الأول حماية البيئة ضد سلوك الأشخاص المستهترين وغير المهتمين بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في المناطق الطبيعية والسياحية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من مخالفات «راقب» توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح، لافتاً إلى أن الخدمة سجلت أكثر من 5692 مخالفة بيئية من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر.

مؤكداً أن هذه المخالفات كانت كفيلة بتشويه تلك المواقع السياحية والتأثير في أفراد المجتمع الآخرين، وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وأكد الحمادي أهمية الوعي المجتمعي لدى مرتادي المواقع الطبيعية والشاطئية بمساعدة جهود مهام مفتشي دوريات راقب البيئية والإبلاغ عن الأشخاص المخالفين عبر الاتصال الهاتفي أو الإلكتروني أو التواصل المباشر مع المفتشين، إذ ترتكز مهام المفتشين في المقام الأول على تثقيف الجمهور، يليه توقيع المخالف على تعهد بعدم تكرار المخالفة، الأمر الذي يعد نجاحاً مباشراً في إنجاح الخدمة، ولذلك تحرص الدائرة على مبادرات خفض قيمة تسديد المخالفات على مدار العام، ضمن جهودها لإسعاد المتعاملين وأفراد المجتمع والتحفيز والتسهيل على المخالفين لتسديد المخالفات المسجلة ضدهم.

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