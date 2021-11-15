الحمادي يكرم المتفوقين بمبادرة «متفوق 3»

المصدر: العين - وام

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تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية حضر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الحفل الذي أقامه مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي أمس افتراضياً لتكريم المتميزين ضمن مبادرة «متفوق 3» لعام 2020 - 2021 وذلك العام الثالث على التوالي تقديراً للطلبة المتفوقين وتحفيزاً لهم على مواصلة تفوقهم.

وقالت الشيخة شما بهذه المناسبة إن الاحتفال بالمتفوقين والموهوبين ضمن مبادرة متفوق يؤكد دعم التفوق والتميز في العلم والمعرفة عند الأجيال الجديدة التي سيكون عليها حمل أمانة المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرساء قواعد العلم والمعرفة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت أهمية تشارك الجميع في رحلة التميز ومساعدة الآخرين والتعاون بروح الجماعة للوصول للتميز.. مشيرة إلى أن المتفوق الحقيقي من يعطي العلم والمعرفة والعقل قدره ودوره في بناء ذاته أولاً وبناء مجتمعه ليكون عنصراً إيجابياً في بناء المجتمع ومستقبل الوطن وجزءاً من منظومة العمل الوطنية لتتواصل مسيرتنا نحو غد أكثر إشراقاً وفق مئوية الإمارات 2071.

وقدمت التهنئة للمكرمين مخاطبة إياهم: «أنتم نموذج رائع لغيركم فاحرصوا على استمرار رحلة تفوقكم في كل مراحل حياتكم، اليوم تجنون مجهود العلم والتعلم والتزود بالمعرفة في رحلتكم الأولى في الحياة وهي رحلة البناء المعرفي في مرحلة الدراسة وهي نقطة انطلاقة لمراحل مقبلة، ننتظر منكم فيها استمرار رحلة تميزكم وتفوقكم وعطائكم».

من جهته قال معالي حسين الحمادي في كلمة له إن مبادرة متفوق 3 من المبادرات النوعية التي تنسجم مع روية الوزارة وأهدافها وثمن دور المبادرات التي تقوم بها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية المئوية.. موضحاً أن المتفوقين يمثلون عماد نهضة الوطن وأن تقديم الدعم والرعاية لهم من خلال هذه المبادرات يعمل على تحقيق النهضة المنشودة.

من جانبها أشارت أمل عفيفي الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية إلى دور المبادرة في صقل شخصيات الطلبة وتوسيع مداركهم.. مؤكدة أن المبادرة عملت على التعامل مع التفوق بمفهومه الواسع فشملت مجالات عدة ومنها التفوق الدراسي والتميز المجتمعي وخصصت مجالاً للتميز في اللغة العربية بما يرسخ الهوية وأبرزت جهود العاملين والتحديات التي واجهتهم ونجاحهم رغم الظروف التي شهدها العالم مع أزمة كوفيد 19.

شهد الحفل تقديم فقرة شكر خاصة للقيادة الرشيدة قدمها الطلاب أعضاء المبادرة إضافة إلى تكريم أكثر من 3 آلاف من طلبة المدارس والجامعات داخل الدولة وخارجها استناداً إلى تسع فئات رئيسة للتكريم ومنها التفوق الدراسي وتقديم أعمال إبداعية وابتكارية إلى جانب الفائزين في مسابقة خارج الصندوق والأنشطة المتنوعة لمركز العين لرعاية الموهبة والتميز والمتميزين في تعلم اللغة العربية وطلاب واحة الإبداع في موسمها العشرين والتي تمثل مشروعاً تعليمياً ابتكارياً نموذجياً.

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