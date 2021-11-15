خبراء يناقشون أحدث أنظمة الزراعة الداخلية 23-24 الحالي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف أبوظبي نخبة من الخبراء الدوليين المختصين في أنظمة الزراعة الداخلية، وذلك ضمن برنامج المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية (GFIA)، المزمع إطلاقه يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، تحت مظلة «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي».

ويركز برنامج المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، على أنظمة الزراعة الحضرية الذكية والمرنة، من خلال استعراض تجارب عالمية، للاستفادة منها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يناقش خبراء عالميون، كيف يمكن أن تكون الزراعة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من أجندة الأمن الغذائي في الإمارات والمنطقة.

ويتم تقديم برنامج الفعالية، في إطار شراكة بين منظمي أسبوع أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة «أجريكتشر للاستشارات»، وهي شركة استشارية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

دعم

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن برنامج المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، يركز على دعم التحول نحو الزراعة المستدامة، من خلال الاعتماد على أفضل الابتكارات والحلول الزراعية الأكثر تطوراً.

حيث يعد ملتقى عالمياً لمزودي الحلول التقنية الزراعية في مجال الإنتاج الغذائي والزراعي في المناطق الصحراوية والأراضي الجافة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يستعرض حلولاً رائدة، من شأنها تغيير واقع إنتاج الأغذية في المنطقة، وزيادة قيمة الفرص التجارية بشكلٍ كبير، ضمن قطاع الأغذية الزراعية في أبوظبي.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ترتبط بشراكة وطيدة مع المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، وتحرص على بناء قنوات من التواصل مع الفاعلين العالميين، لدعم مسيرة الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة، خلال الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية الجديدة في قطاع الزراعة.

وتشجيع الاعتماد عليها، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بحلول الاستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار التزامها بدعم تطلعات حكومة الإمارات، الرامية إلى بلوغ المرتبة الأولى على مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2050.

نقاشات

يشهد البرنامج مزيجاً من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية والعروض التقديمية الرئيسة، تحت إشراف شركة «أجريكتشر للاستشارات».

وقال «هنري جوردون سميث» الرئيس التنفيذي للشركة "نحن متحمسون للغاية للقدوم إلى أبوظبي، والإمارات العربية المتحدة، التي تعد المركز الأهم للابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، وحلول الاستدامة المبتكرة في مجال الزراعة والغذاء، مشيراً إلى أن البرنامج هو فرصة يجتمع خلالها خبراء ومختصون من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة هذه القضايا الحيوية.

ومن أبرز المؤسسات المشاركة في فعاليات برنامج المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية (GFIA)، بأبوظبي، إيروفارمز (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكانوبي، ومزارع مادار (الإمارات العربية المتحدة)، وفارمشيلف (الولايات المتحدة الأمريكية)، وسيرثون (هولندا) وسيجنيفاي (هولندا)، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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