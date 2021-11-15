محمد بن زايد يستقبل رئيس البرازيل ويبحثان علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر الشاطئ .. جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.

و بحث سموه والرئيس البرازيلي..علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وإمكانيات تنميتها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا الحديثة وحلول الاستدامة.

و استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.

و تناول سموه و الرئيس البرازيلي المستجدات المتعلقة بجائحة " كوفيد ـ 19 " وأهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك لاحتواء الآثار التي خلفتها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

و تطرق الجانبان إلى رسالة معرض إكسبو 2020 دبي " تواصل العقول وصنع المستقبل " التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الدول لاكتشاف الحلول المبتكرة في مجالات استدامة المياه والطاقة والنقل والفرص الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي لجعل حياة البشر ومستقبلهم أفضل إلى جانب التعريف بحضارات العالم والتقريب بين ثقافات الشعوب المختلفة.

و هنأ الرئيس البرازيلي سموه بفوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP 28 " والتي تقام خلال عام 2023 .

من جانبه أعرب سموه عن شكره و تقديره لفخامته و تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع البرازيل الصديقة في هذا المجال وغيره من المجالات التي تسهم في تحقيق حياة أفضل للمجتمعات.

حضر اللقاء .. الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

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