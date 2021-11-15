محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل

المصدر: وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في معرض دبي للطيران، اليوم، أوراق اعتماد سفيري روسيا وإسرائيل المعينين لدى الدولة فيما أدى أمام سموه اليمين القانونية أربعة سفراء جدد للدولة معينون في عدد من الدول الصديقة.

فقد تسلم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أوراق اعتماد كل من تيمور زابيروف، سفير دولة روسيا، وأمير هايكر، سفير إسرائيل ورحب سموه بهما، متمنيا لهما التوفيق في إتمام مهام أعمالهما وتأديتها على الوجه الأكمل، بما يعزز التعاون ويضمن تحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين دولة الإمارات ودولتيهما.

وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى اليمين القانونية كل من سعيد ثاني حارب الظاهري المعين سفيرا لدى الجمهورية التركية وجمال جامع أحمد المشرخ المعين سفيرا لدى هولندا، وسعود حمد غانم الشامسي المعين سفيرا لدى دولة المجر، ومريم خليفة الكعبي المعينة سفيرة لدى جمهورية مصر العربية.

ونوه سموه بالدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في بناء جسور التواصل مع جميع سفراء الدول الشقيقة والصديقة في الدولة، وتسهيل أعمالهم وتوفير كافة أنواع الدعم والمساعدة من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودول العالم، لا سيما في المجالات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تعد من الأسس المحورية الراسخة لسياسة دولة الإمارات الخارجية.

حضر الاستقبال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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