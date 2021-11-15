مهرجان الأضواء "ديوالي" قدم مكافآت وجوائز ذهبية لسكان دبي وزوارها

المصدر: وام

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حظي سكان دبي وزوارها بفرص هائلة للفوز بجوائز من الذهب في إطار الاحتفالات بمهرجان الأضواء "ديوالي" التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

شهدت الاحتفالات هذا العام فوز 35 شخصاً بمكافآت وجوائز ذهبية من خلال سحب "ديوالي" و"مدينة الذهب" وحملة "تسوق واربح الذهب".

يعد سحب "ديوالي" و"مدينة الذهب" - الذي تنظمه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات- أحد أكثر السحوبات شعبية ويرتقبها المتسوقون بشغف خلال احتفالات "ديوالي" كل عام وانطلق يوم 21 أكتوبر الماضي واستمر حتى 13 نوفمبر الجاري ومنح الجمهور والمتسوقين فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 150000 درهم.

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