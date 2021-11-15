عبدالله بن زايد يستقبل نائب وزيرة خارجية النرويج

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة هنريك ثون نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والنرويج وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، كما بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة نائب وزيرة خارجية النرويج .. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه أشار سعادة هنريك ثون إلى تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات.

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