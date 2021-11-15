عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث تطورات الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بغير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا .. مجددا دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز