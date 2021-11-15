جمعية الإمارات للفلك تعفي الأعضاء المنتسبين الجدد لها من رسوم العضوية اعتبارا من 15 نوفمبر حتى نهاية العام

المصدر: البيان

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أعلنت جمعية الإمارات للفلك عن مبادراتها بمناسبة اليوم الوطني ومرور 50 عاما على قيام الاتحاد، عبر إعفاء العضويات للأعضاء الجدد المنتسبين إلى الجمعية اعتبارا من 15 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2021 من رسوم العضوية.

وسيتم تسمية "بدر الاتحاد" وهو أول تمام البدر بعد اليوم الوطني والذي يوافق هذا العام ليلة 19 ديسمبر 2021 للقيام بأمسية فلكية، تشمل تأمل للسماء وللقمر ولبقية الأجرام السماوية المتواجدة في السماء من نجوم وكواكب، كما تشمل رصد فلكي مميز.

إضافة إلى استعراض محطات فلكية من تراث الإمارات وتاريخها والتراث العربي الفلكي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازات دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء وعلوم الفلك، ودعوة المهتمين من الجمهور العام للحضور والمشاركة.

كما سيتم تخصيص مسابقة لأفضل صورة فلكية إماراتية، وأفضل مقطع فيديو فلكي إماراتي (مدته لا تزيد عن دقيقة واحدة) تم تصويرها في الإمارات وتظهر ملامح الدولة، وسيتم استقبال المواد المرشحة ابتداءا من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الربيع المقبل.

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