خطوات إصدار تأشيرة طالب في الإمارات

المصدر: البيان

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تصدر "تأشيرة طالب" للطلبة الدوليين القادمين من الخارج للالتحاق بالجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو الطلبة الوافدين المقيمين في الدولة على إقامة ذويهم أو أقاربهم ويرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات والمعاهد العليا المختلفة. وقد اعتمدت حكومة الإمارات قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين.

شروط الأهلية لتأشيرة لمدة خمس سنوات

طلاب المدارس: أن يتخرج الطالب من الثانوية العامة بتقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة.

طلاب الجامعات: أن يحصل الطالب المتخرج على تقدير امتياز، أي ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات المتواجدة داخل الدولة أو خارجها.

تشمل المزايا الممنوحة للطلاب المتفوقين إلى أسرهم أيضاً.

المتطلبات الأساسية لتأشيرة الطالب

لتقديم طلب للحصول على تأشيرة طالب، على مُقدم الطلب الوفاء بعدة متطلبات منها:

- خطاب قبول رسمي من إحدى الجامعات المعتمدة في دولة الإمارات، إذا كان الطالب مُستجداً، وشهادة استمرارية في الدراسة للطلبة القدامى

- اجتياز اختبار اللياقة الطبية من إحدى المراكز الطبية الحكومية في دولة الإمارات

- كفيل لتأشيرة الطالب، إما الجامعة نفسها أو أحد الوالدين أو أحد الأقارب

- الموافقة النهائية على طلب التأشيرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (الجهة المعنية بشؤون الفيز والتأشيرات في دولة الإمارات).

ما هي مدة تأشيرة الإقامة التي تصدر للطالب؟

تصدر تأشيرة الطالب لمدة عام واحد فقط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تقديم إثبات رسمي باستمرارية الدراسة صادر من إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات حيث يدرس الطالب.

من يستطيع توفير تأشيرة طالب؟

يمكن توفير تأشيرة طالب في دولة الإمارات إما من قبل أولياء أمور الطلبة الوافدين المقيمين الذين يكفلون أبنائهم، أو من قبل إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة في الدولة. يتم تقديم طلبات أذونات الدخول والفيز والتأشيرات من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

كيف يمكن للجامعات والكليات توفير تأشيرة إقامة لطلابهم؟

يمكن للجامعات والكليات المعتمدة في دولة الإمارات تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لطلابهم المقبولين سواء الطلبة الدوليين أو الوافدين المقيمين حالياً في الدولة.

يجب على الطلبة الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة في كل جامعة أو كلية لمعرفة متطلباتها المحددة لعملية القبول، ومن ثم تفاصيل متطلبات التأشيرة.

وللعلم، فإن القبول في إحدى جامعات دولة الإمارات لا يضمن إصدار التأشيرة، حيث يخضع إصدار إذن الدخول وتأشيرة طالب لمتطلبات معينة تشمل اجتياز اختبار اللياقة الطبية، وموافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك الفحص الأمني.

كيف يمكن للوافدين المقيمين في الإمارات توفير تأشيرة طالب لأبنائهم؟

لا تسمح قوانين دولة الإمارات للوافدين المقيمين بمواصلة كفالة تأشيرة إقامة أبنائهم الذكور فوق سن الـ 18 سنة. واستثناءً من ذلك، يُسمح لأولياء الأمور بكفالة الطلاب الذكور الذين يواصلون دراستهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة أو في الخارج. وعليه يمكن للطلاب الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة الاستمرار تحت كفالة تأشيرة إقامة ذويهم طالما يقدموا إثبات خطي على قبولهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي لمدة لا تقل عن عام واحد.

بالنسبة للطالبات، يمكن لأولياء الأمور الاستمرار في توفير" تأشيرة طالب" لهن بغض النظر عن العمر.

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