عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مصر

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما بحث سموه ومعالي سامح شكري تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية المصري .. مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتهما ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد معالي سامح شكري بعمق العلاقات الأخوية الإماراتية المصرية والنمو والتطور المستمرين الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.

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