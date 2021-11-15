اختتام التمرين العسكري الإماراتي الفرنسي المشترك «ذئاب الجبل 2»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، والعميد بحري جاك فايار قائد القوات الفرنسية المشتركة لمنطقة المحيط الهندي، ختام فعاليات التمرين العسكري الإماراتي الفرنسي المشترك (ذئاب الجبل 2)؛ ممثلًا في الوحدات الجبلية في القوات البرية لدولة الامارات مع وحدات من قوات اللواء الجبلي 27 الفرنسي.

وتضمن التمرين عدداً من الفعاليات والتمارين العسكرية الجبلية والتدريبات المشتركة في بيئة العمليات الجبلية ضمن خطة التعاون بين البلدين، والذي بدأت فعالياته في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة متعددة الأطراف التي تجريها قواتنا المسلحة الإماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين. ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الفرنسية الصديقة، انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة وفق استراتيجية واضحة المعالم.

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