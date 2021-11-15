ورشة عن آليات التنبؤ بالقدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ورشة عمل افتراضية على مدى يومين بعنوان «تقييم الموارد الشمسية والتنبؤ بالقدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة الشمسية»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز في إطار برنامج «الباحث» الذي يهدف إلى تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية وإشراك الموظفين والمؤسسات الأكاديمية في جهود البحث والتطوير.

وشارك في ورشة العمل عدد كبير من موظفي الهيئة وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية رسّخ مكانته كمركز رائد لتقنيات الطاقة الشمسية يسهم في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات يسهم في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى مركز عالمي للبحوث والتطوير، والوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، موضحاً أن المركز يضم 41 باحثاً وباحثة من بينهم 24 من حملة الدكتوراه والماجستير، ونشر المركز منذ إطلاقه 55 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة. إضافة إلى ذلك، قام المركز حتى الآن بتمويل 17 مشروعاً بحثياً قدمتها جامعات محلية.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، أن مركز البحوث والتطوير يعد مركز الأبحاث الوحيد في دولة الإمارات الذي يركز على الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن برنامج «الباحث» استضاف حتى الآن 77 طالباً متدرباً لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

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