إطلاق بودكاست «أرني محفظتك»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «دكان شو» للاستشارات الثقافية، وشبكة إنتاج المحتوى الصوتي، بودكاست جديداً، تحت اسم «أرني محفظتك»، المتخصص في أخبار الاقتصاد الرقمي ومؤشرات السوق، وتقدمها صانعة المحتوى، ريم حميد، وذلك بالتزامن مع فعاليات «بودفست دبي». وفي إطار تمكين صناع المحتوى الصوتي العربي، وتزويدهم بأدوات التمكين، والإشراك، وبناء القدرات بكافة أشكاله، على مختلف المنصات الرقمية، وحرصاً من نادي دبي للصحافة على عقد شراكات مع عدد من المنصات المتخصصة في إنتاج البودكاست.

ويسعى نادي دبي للصحافة، إلى إنتاج محتوى عربي، يصل إلى قاعدة جماهيرية جديدة، من خلال مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع والفن، فضلاً عن نشرات متخصصة في مجالات مختلفة، تهم المستمع العربي أينما كان، وفي أي وقت، من خلال هواتفهم وأجهزتهم المحمولة.

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