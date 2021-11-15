شراكة بين «دبي للصحافة» و«سبوتيفاي» العالمية

المصدر: دبي- البيان

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في إطار حرص نادي دبي للصحافة على مواكبة التوجهات الرقمية المستقبلية، وإيماناً منه بأهمية تطور وسائل الإعلام، وقع النادي أمس، اتفاقية شراكة مع شركة «سبوتيفاي»، منصة الاستماع الأكثر شهرة في العالم، والأولى في مجال الموسيقى، والبث الصوتي التدفقي، بهدف منح البودكاسترز العرب المنصات والأدوات اللازمة للتواصل مع الجمهور العالمي.

جاء ذلك، ضمن جدول فعاليات النسخة الأولى من «بودفست دبي»، الذي نظمها نادي دبي للصحافة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وتأتي هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة، في سياق ما تشهده صناعة البودكاست، من قفزات كبيرة في العالم والمنطقة العربية، وفي ضوء التحولات العالمية على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد نسب الاستماع إلى البودكاست في العالم العربي، ما يخلق من سوقه فرصة للاستثمار، لكن، وعلى الرغم من كونه فرصة واعدة، يوجد العديد من التحديات التي تواجه هذا النوع من المحتوى، أبرزها تحقيق دخل من إنتاج البودكاست، خاصة أن الإعلانات لا تزال خجولة على هذه المنصات في العالم العربي.

كما أعلن طرفا الشراكة، أنه سيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة، وبما يخدم تطلعات البودكاسترز العرب، وصناعة البودكاست في المنطقة الشرق الأوسط.

أفق جديدة للبودكاسترز العرب

وفي هذه المناسبة، أعربت منى غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة، عن كامل تقديرها للشراكة المهمة مع «سبوتيفاي»، المنصة العالمية الأكثر شهرة في إنتاج المحتوى الصوتي، مؤكدة أن المستقبل الآن هو للبودكاست.

وقالت: «ستفتح الشراكة بين نادي دبي للصحافة وسبوتيفاي، أفقاً كبيراً للبودكاسترز العرب في المستقبل القريب، حيث سيعلن الطرفان لاحقاً، عن المزيد من التفاصيل الاستراتيجية لهذه الشراكة، وطبيعة الخدمات التي ستقدم للبودكاسترز العرب، لإطلاق أفكارهم المبتكرة، والتعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم، وإبراز إبداعاتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل هذه الصناعة في العالم العربي، مؤكدة أن الشراكة تهدف إلى توسيع مساحة الإبداع لدى البودكاسترز العربي، بما في ذلك تلك التي تعتمد على استخدام الأدوات الرقمية، التي تجعله أكثر قدرة على تحقيق ذاته، وإبراز إمكاناته لإثراء المحتوى المتوفر باللغة العربية على المنصات الرقمية.

وأضافت رئيسة نادي دبي للصحافة «يتميز العصر الرقمي الذي نعيشه، بالتفاعل السريع والسهل بين البشر حول العالم، وأصبحت منصات التفاعل جزءاً أساسياً من حياة الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ويعتبر سوق الصوت، الذي يتضمن الموسيقى والبودكاست، جزءاً أساسياً من التفاعل، حيث أصبح مفهوم «البودكاست»، من أبرز الميزات الرقمية التي تسمح للأشخاص بالتفاعل والتعبير عن آرائهم، والتطرق للمواضيع المستجدة».

بدوره، قال كلوديوس بولر، المدير الإداري لشركة سبوتيفاي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة جنوب آسيا، باستثناء الهند «مع الأهمية المتزايدة للبودكاست في العالم العربي، نعتزم، وبالشراكة مع نادي دبي للصحافة، تكييف الخدمات، حيث نتشارك مع النادي رؤيته وحرصه على مساعدة صناع المحتوى الصوتي في المنطقة، من الوصول إلى جماهير جديدة على مستوى العالم». وأضاف بولر: «تشهد صناعة البودكاست تغيرات جذرية في مجال الموسيقى، لم يكن في وسعنا استشرافها عند إطلاق المجموعة في عام 2008، ولكن اليوم، ومع انضمام أكثر من 3.2 ملايين بودكاست، نحن ملتزمون ببناء أكبر شبكة صوتية في العالم، وتمكين الجميع من ابتكار مقاطع صوتية».

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