7 ملايين رسالة تبرع استقبلتها «الشارقة الخيرية» منذ 2015

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت جمعية الشارقة الخيرية 7 ملايين رسالة تبرع من المحسنين المساهمين في دعم الأعمال الخيرية، التي يتم تنفيذها، وذلك خلال الفترة منذ 2015 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

وذكر علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار أن الخدمة تمكن المحسنين من إيصال صدقاتهم باستقطاع مبلغ مالي محدد، وفق كود تبرع يختاره المتبرع وفي غضون ثوان معدودة يكون قد وصل تبرعه كاملاً إلى الجمعية.

وأوضح أن الخدمة قد تم إطلاقها عام 2010 تشهد تفاعلاً ضخماً من قبل أهل الخير، الذين وجدوا فيها اختزالاً لأوقاتهم خاصة أنها توفر التبرع بأكثر من فئة مالية.

وأضاف أن الـ 7 ملايين رسالة توزعت بواقع 433 ألف رسالة خلال عام 2015، و556 ألف رسالة خلال عام 2016، وفي عام 2017 تم استقبال نحو 693 ألف رسالة تبرع، بينما بلغت أعداد الرسائل النصية خلال عام 2018 نحو 835 ألف رسالة، وخلال عام 2019 بلغت أعداد الرسائل 1.2 مليون رسالة، بينما وصلت أعداد الرسائل خلال العام المنقضي 1.7 مليون رسالة، في مقابل 1.3 مليون رسالة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنقضي.

وأوضح الراشدي أن هذه الخدمة تعبر كذلك عن عمق الشراكات الخيرية القائمة بين الجمعية ومؤسسات الدولة، حيث تستند الخدمة في عملية التبرع إلى شركات الاتصالات.

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