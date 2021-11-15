محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تهنئة شيخ الأزهر بفوز الإمارات باستضافة «COP 28»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ فضيلة الدكتور أحمد الطيب سموه بفوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» والتي تقام خلال عام 2023 في مبادرة تجسد التقدير العالمي لجهود الدولة في مجال الاستدامة.

وقال فضيلته إن دولة الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي ويسعد كل عربي بنجاحاتها وتمثيلها المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية.

من جانبه أعرب سموه عن شكره وتقديره لشيخ الأزهر الشريف لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.. سائلاً المولى تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية وموفور السعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز