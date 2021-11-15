«دار البر» ترصد العمل بـ 13 مشروعاً تنموياً في طاجيكستان

المصدر: دبي - البيان

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اختتم وفد جمعية دار البر زيارة عمل إلى جمهورية طاجيكستان، برئاسة يوسف عبدالله اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية، وعضوية

عبد الكريم جعفر، مدير إدارة الأيتام والمشاريع التنموية، في إطار برنامج الزيارات الميدانية الدولية لدى الجمعية، الهادف إلى تفقد مبادراتها الإنسانية، والوقوف على سير العمل في مشاريعها الخيرية والتنموية الخارجية، ورصد العمل في المشاريع المُنجزة من قبل الهيئات الخارجية المعتمدة، من شركاء «دار البر» حول العالم.

وأكدت «دار البر» أن الزيارة ومشاريع الجمعية في طاجيكستان وغيرها من دول العالم تصب في تعزيز سياسة الدولة ونهجها الإنساني ورسالتها الخيرية والحضارية الموجهة إلى العالم، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في مساعدة الفقراء ومد أيادي العون إلى المحتاجين والمنكوبين حول العالم.

وأوضح اليتيم أن مهام فريق عمل الجمعية، خلال زيارته إلى طاجكستان، التي استمرت 5 أيام، اشتملت على رصد العمل في 13 مشروعاً خيرياً وإنسانياً وتنموياً مستداماً، تخدم أبناء المناطق النائية والبعيدة هناك، بينها مشاريع تعليمية تتمثل ببناء مدارس ومراكز طبية، وأخرى لدعم الأسر المنتجة، ومشاريع لحفر الآبار، والتي أنشأتها الجمعية وأطلقت العمل فيها خلال المرحلة الأخيرة، بتبرعات ودعم أهل الخير والإحسان، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ضمن سلسلة كبيرة ومتنوعة ومتراكمة من مشاريع الخير والنماء والإحسان، التي نفذتها الجمعية في هذا البلد على مدار الأعوام الماضية.

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