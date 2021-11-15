معرض رؤية الإمارات للوظائف ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ20 من معرض رؤية الإمارات للوظائف، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتيين، والذي يوفر مجموعة واسعة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص لآلاف الخريجين الجامعيين والباحثين عن الوظائف من المواطنين.

ويستقطب المعرض، الذي يعقد في الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الجاري من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً في مركز دبي التجاري العالمي، الباحثين عن عمل بمن في ذلك الطلاب الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي، والخريجون الجامعيون، والموظفون الذين يتطلعون لتغيير مساراتهم الوظيفية.

ويتيح معرض رؤية الإمارات للوظائف الفرصة أمام الباحثين المحتملين عن عمل للتواصل مع أكثر من 80 مؤسسة رائدة في القطاعين العام والخاص، توفر محفظة متنوعة من فرص التدريب المهني والأدوار الوظيفية.

وتشارك 22 جهة حكومية، في منصة حكومة دبي، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك في الدورة الـ 20 لمعرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي.

التزام

وتعليقاً على ذلك، قالت إيمان عبدالرزاق، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تؤكد المشاركة في معرض الإمارات للوظائف التزامنا الراسخ توطين الوظائف بما يتماشى مع مبادرة «نافس» الحكومية. ويتيح العمل لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عبر برنامجي «روّاد» و«بداية» أول خطوةٍ نحو بناء مستقبلٍ مشرق، وخاصةً أننا نعمل على تطوير مواهب الموظفين بدءاً من اليوم الأول ودعم طموحاتهم المهنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.

منصة رائدة

وبدوره، قال بافنيت باجوا، رئيس قسم الموارد البشرية لدى بنك ستاندرد تشارترد «الإمارات»: لطالما كان بنك ستاندرد تشارترد من المشاركين الفاعلين في معرض الإمارات للوظائف منذ انطلاقته الأولى. وتأتي مشاركتنا انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية هذه المنصة ودورها الفاعل في مساعدتنا على جذب وتوظيف المواهب الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص عموماً، وفي القطاع المصرفي على وجه التحديد.

وتعقد مجموعة من الشخصيات الملهمة والناجحة سلسلة مناقشات شيقة تسمى «رواد التطور الحضري» على مدى أيام المعرض الـ3. ويشارك في جلسات الحوار التي يديرها فيصل العطار مجموعة من الخبراء العاملين في وظائف غير عادية لتعريف الزوار بتجاربهم، ونجاحاتهم، وإخفاقاتهم في مسيرتهم المهنية وتقديم النصائح القيمة لهم. ويشارك في سلسلة الجلسات نخبة من الشخصيات الرائدة من أمثال: هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي؛ وهدى المطروشي، أول إماراتية متخصصة في مجال ميكانيك المركبات، والتي تتطلع لإلهام الشابات الأخريات مواصلة تحدي الأفكار النمطية السائدة والسعي لتحقيق أحلامهنّ المهنية.

«مستقبلي»

وتشمل الفعاليات الجديدة في المعرض مسابقة «مستقبلي»، وهي مسابقة للشركات الناشئة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصة دبي نكست، وتتاح فرصة المشاركة فيها أمام رواد الأعمال الطموحين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً لتحويل أفكارهم الخاصة بالأعمال إلى واقع ملموس. وشهدت المسابقة تقديم أكثر من 100 طلب للمشاركة على مدى أسبوعين، ما يبرهن على مستويات رفيعة من الإبداع والشغف بريادة الأعمال لدى الشباب الإماراتيين.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير عام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، توفر فرصة مثالية لأبناء الإمارات، للتعرف إلى مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية.

وقال: إن المعرض يمثل كذلك فرصة للجهات الحكومية المشاركة، لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واللقاء بها، وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف، بدلاً من استقبال طلبات التوظيف فقط. وأضاف عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أن البوابة الرئيسة للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، والتطبيق الذكي الذي أتاحته الدائرة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، تشهد إقبالاً كبيراً، إذ تتيح العديد من الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى دوائر حكومة دبي، كما تتيح للباحثين عن عمل، الاطلاع على الوظائف المعروضة، والتقدم للوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وتقوم الجهات الحكومية، بالاطلاع على أوراقهم وتدقيقها، ومقابلة المرشحين خلال أيام المعرض.

كفاءات

وتوفر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، اختصاصيين لتقييم الكفاءات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمقبل على العمل، للتعرف إلى إمكاناته ومهاراته.

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