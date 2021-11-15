66 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

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‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 254,300 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,945 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالمرض، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,143 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,549 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 16,255 جرعة من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,553,953 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 217.93 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد19». (أبوظبي - وام )

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