محمد بن زايد يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ في أبوظبي، فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه والوزيرة الفرنسية، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية التي تسهم في تعزيز العمل المشترك بينهما وتطويره لما فيه مصلحة البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز