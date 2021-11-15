وزير الأوقاف المصري يطلع على إنجازات وخدمات «الشؤون الإسلامية»

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية في زيارته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على إنجازات الهيئة وآلية الاستفادة من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في إيصال خدماتها للمجتمع والارتقاء برسالتها.

ورحب الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة بالوزير والوفد المرافق له وذلك بحضور محمد سعيد النيادي المدير العام للهيئة.. مشيداً بعمق العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين.. ومثمناً التواصل المثمر بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأوقاف المصرية، والتعاون البناء لخدمة الأهداف المشتركة التي تستهدف خدمة الشؤون الدينية وعكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي الحنيف وترسيخ تعاليمه السمحة، وتنمية الوقف والارتقاء به ليؤدي رسالته في المجتمع.

من جانبه عبر مبروك عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.. مثمناً التواصل والعلاقات الراسخة والوثيقة بين الشعبين الشقيقين، وأبدى إعجابه وتقديره لتجربة الهيئة في الشأن الديني وحرصها على مواكبة التطور والتقنية الحديثة والاستفادة منها في إيصال رسالتها السمحة للجمهور وشعوب العالم.

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