«إقامة دبي» تقرأ المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في فعاليات الدورة الـ 17 من «معرض دبي للطيران 2021» بمنصتها رقم (1810) بمطار آل مكتوم، حزمة من المشاريع المبتكرة التي تتضمن «مبادرة قراءة المستقبل» الذي يدعم قطاعات الإدارة العامة، ويشارك في اتخاذ القرار بتحليل البيانات ورسم التصورات المستقبلية لضمان كفاءة عمليات الإدارة العامة بربط أنظمة وبرامج الإدارة العامة بـنـظام مركز القـيادة والـتحكم الـذكي، ورصد الأحداث الطارئة ومعالجتها. ورصد الفرص التحسينية لتسهيل حركة المسافرين.

وتقدم أيضاً لرواد المعرض مشروع رحلة المسافر السلسة التي ستوفر تجربة سفر سلسة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة من خلال قراءة بصمة العين والوجه، لتسهيل وتسريع عمليه إنهاء إجراءات السفر بغضون ثوانٍ معدودة وخلق تجربة سفر سلسة وآمنة بالإضافة الى منح الزوار فرصة التعرف على شروط وأحكام الإقامة الذهبية وكيفية التقديم عليها إلكترونياً.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن هذه الدورة مغايرة تماماً عن الدورات السابقة بحجم عدد الجهات المشاركة وعدد الطائرات المعروضة والأجنحة.

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