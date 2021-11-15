شرطة دبي توقع اتفاقية تعاون مع «إيدج»

المصدر: دبي - وام

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شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب معاليه، ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة للدفاع وغيره «إيدج»، على هامش افتتاح معرض دبي للطيران، الذي يقام في دبي وورلد سنترال، حتى 18 من شهر نوفمبر الحالي، بهدف التعاون في مجال تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.

وقّع المذكرة من جانب مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اللواء مهندس وليد المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، ومن جانب «إيدج»، وليد المسماري نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات.

حضر مراسم التوقيع، اللواء أحمد عتيق المقعودي مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالتعاون مع شركة «إيدج»، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة إيجابية، في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين، فيما يخدم المصلحة العامة، والخطط التنموية في العديد من المجالات التي تدعم البحوث والدراسات الأمنية والتدريبية، وتلبي الاحتياجات المستقبلية، من خلال تطوير الاقتراحات والأفكار الإبداعية، التي يتم طرحها وتنفيذها على أرض الواقع، حتى لا تبقى حبيسة الأدراج، فتعم الاستفادة، وتتحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما أنها تأتي ضمن جهودنا لتوسيع الشراكات الهادفة، لتعزيز مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات الابتكار والإبداع التكنولوجي المتقدم، الداعم لجهود الحكومة والقيادة الرشيدة، بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.

شرطة أبوظبي

كما وقعت مجموعة إيدج، مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبي، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة، وتوفير تدريب لتطوير القدرات، يستفيد من أحدث حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتتماشى مع خطط التحول الصناعي في دولة الإمارات، لتطوير حلول محلية، وزيادة المساهمات في الاقتصاد الوطني، عن طريق دفع عجلة الابتكار وتقنيات المستقبل.

وقع المذكرة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج»، وسعادة اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي.

وقال اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي «يشكل توقيع مذكرة التفاهم بين شرطة أبوظبي ومجموعة إيدج، خطوة رئيسة في سعينا لفرص وأفكار تحقق التنمية في المستقبل، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة مع إيدج، وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

عقد حصري

وفازت «جال»، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في تقديم حلول جاهزية الطيران المتكاملة للزبائن العسكريين والمدنيين، والتابعة لمجموعة إيدج، بعقد حصري للخدمات اللوجستية المبنية على الأداء، لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة.

ولأول مرة في تاريخ الشركة، سيشهد عقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء، الممتدة لمدة ثلاث سنوات، والبالغة قيمته 11 مليار درهم، دعم «جال» للجاهزية التشغيلية للقوات الجوية والدفاع الجوي، مع توفير سلامة ومرونة شاملتين.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الشركة، كواحدة من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة بقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط. كما ستعمل على تبسيط عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي، وتنسيق جهود التعاون، وتحسين قدرات القوى البشرية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة «جال»: «نفخر بفوزنا بعقد الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء من قبل القوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، وهذا يؤكد على تميزنا في الأداء والموثوقية، بصفتنا واحدة من أبرز مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة.

وبفضل نقاط القوة التي يتمتع بها فريقنا، سوف نتمكن من تسخير قدراتنا المتقدمة، لخدمة أسطول القوات الجوية والدفاع الجوي، وضمان الجاهزية التشغيلية المحسنة والسلامة والاعتماد على النفس».

«سكاي نايت»

وأعلنت هالكن، الشركة المتخصصة بالمنطقة في تزويد وإنتاج الأسلحة الموجّهة بدقة، والتابعة لـ «إيدج»، عن تحقيق سلسلة من التطورات المهمة في نظام صاروخ الدفاع الجوي «سكاي نايت» التابع لها، والتي تتضمن إكمال تصميم مفهوم الصواريخ البحرية لهذا النظام.

وتم تسليط الضوء على هذه المستجدات خلال معرض دبي للطيران 2021، حيث تحدثت «هالكن» عن تفاصيل التقدم الكبير الذي يتم إحرازه في نظام «سكاي نايت»، والذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي، خلال معرض ومؤتمر آيدكس بأبوظبي.

مركز توزيع إقليمي

كما أعلنت «جال»، المزود الإقليمي المتخصص لحلول دعم الطائرات المتكاملة للعملاء العسكريين والمدنيين، والشركة التابعة لمجموعة إيدج، عن افتتاح أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجستية للطائرات في أبوظبي، بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران «كاتيك»، شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية. سيعمل مركز التوزيع الجديد في المنطقة، على تحسين توافر قطع غيار الطائرات في دولة الإمارات والمنطقة.

وأعلن خالد البريكي رئيس قطاع دعم المهام في إيدج، ومدير عام شركة «جال»، ولي باي نائب رئيس «كاتيك»، عن الافتتاح خلال حفل التوقيع في معرض دبي للطيران. وتزامناً مع الإعلان، أقام الجانبان حفل توقيع بهذه المناسبة.

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