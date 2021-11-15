«بي بي سي»: المعرض فرصة ذهبية لصناعة الطيران

المصدر: (دبي - نهى حوا)

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أفاد تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي»، أن انعقاد معرض دبي للطيران، على أثر إلغاء معرضين أوروبيين رئيسين للطيران، هما: معرض باريس لوبورجيه الجوي عام 2021، ومعرض فارنبرة الدولي للطيران في بريطانيا عام 2020، يشكل فرصة لقطاع صناعة الطيران، للالتقاء معاً، بعد سنتين مليئتين بالتحديات.

ولكن التقرير توقع أن تكون نسخة أكبر حدث تجاري خاص بالطيران يقام بعد الجائحة، هذا العام مختلفة، حيث يأتي الحدث هذا العام، في وقت بدأت فيه صناعة الطيران المتضررة مالياً بالخروج من الوباء.

وأفاد التقرير أن المعرض الذي يشهد حضوراً مميزاً وسيركز اهتمامه على طائرة «بوينغ 777 إكس»، التي ستظهر لأول مرة خلال الحدث، بعد أن تأخرت كثيراً، حيث كان من المتوقع أن تدخل الخدمة في 2019، لكنها تعرضت لعدة تأخيرات.

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