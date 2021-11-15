عبد الله بن زايد: علاقات متميزة تجمعنا باليونان وقبرص

المصدر: دبي - وام

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عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثلاثياً مع نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة، ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة.

جرى خلال الاجتماع - الذي عقد في دبي - بحث علاقات الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث والجهود المبذولة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بوزير خارجية قبرص ووزير خارجية اليونان، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدول الثلاث والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونيكوس ديندياس ونيكوس خريستودوليديس القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

من جانبهما أكد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص، أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تطوير وتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويعود بالخير على شعوبهم.

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