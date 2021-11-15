عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزراء خارجية الأردن والعراق والهند ولوكسمبورج

المصدر: دبي- وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء- الذي عقد في دبي- بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

واتفق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأيمن الصفدي على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والتحديات المشتركة.

استقرار العراق

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور فؤاد حسين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية مع العراق على مختلف الأصعدة، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية، معرباً عن تمنياته للعراق وقيادته وشعبه الشقيق الأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه أشاد الدكتور فؤاد حسين بالعلاقات الأخوية الراسخة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مثمناً مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

كما توجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023.

تعاون مع الهند ولوكسمبورج

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وتم خلال اللقاء- الذي عقد في دبي- بحث العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة ومنها الاقتصادية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بمتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وهنأ الدولة بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023.

كما استقبل سموه جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ووزير خارجية لوكسمبورج الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات المتميزة، التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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