اللجنة العليا لاحتفالات عجمان باليوم الوطني تناقش استعداداتها لليوبيل الذهبي

المصدر: عجمان - وام

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عقدت اللجنة العليا لاحتفالات إمارة عجمان باليوم الوطني اجتماعاً بديوان صاحب السمو الحاكم أمس برئاسة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، وذلك بحضور يوسف محمد النعيمي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر الحكومية.

ناقشت اللجنة الاستعدادات الخاصة ببرنامج وفعاليات الاحتفالات بـ «اليوبيل الذهبي للإمارات» على مستوى إمارة عجمان.

وتهدف اللجنة من خلال برامجها وفعالياتها باليوم الوطني الخمسين إلى تعزيز معاني الولاء والتكاتف، وتمجيد تاريخ دولة الإمارات، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والتركيز على منجزات الاتحاد والمكتسبات التي حققتها الإمارات باتحادها في جميع المجالات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً.

ورحب الشيخ عبد الله بن ماجد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة وممثلي الدوائر.. ووجه الشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الذي أمر بتشكيل لجنة احتفالات الإمارة باليوم الوطني الخمسين، ونوه بدعمه للجنة لمناقشة الاستعدادات والبرامج والمبادرات والفعاليات بهذه المناسبة الوطنية.

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