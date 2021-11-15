تمديد استقبال ترشيحات «الشارقة لمناصرة ودعم اللاجئين» حتى 30 الجاري

المصدر: الشارقة - وام

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مددت «القلب الكبير» المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم فترة استقبال طلبات المشاركة في الدورة السادسة من جائزة الشارقة الدولية، لمناصرة ودعم اللاجئين للعام 2022 إلى 30 نوفمبر الحالي، بهدف فتح المجال لأكبر عدد من المشاركات، وذلك عبر الرابط https:/‏/‏tbhf.ae/‏nomination/‏lang=ar.

وتستقبل الجائزة التي تنظم سنوياً منذ العام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترشيحات المؤسسات والأفراد للمنظمات الإنسانية في آسيا وأفريقيا من الذين قدموا خدمات استثنائية للاجئين والمهجّرين قسرياً عن بلادهم وتركت آثاراً إيجابية مستدامة على حياتهم، وعززت من قدرتهم على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم.

وتحظى الجائزة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم وهي مساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة.

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