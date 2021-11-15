وزراء داخلية دول مجلس التعاون يبحثون تعزيز أمن الخليج

المصدر: المنامة - وام

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ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفد الإمارات الذي شارك في الاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد في مملكة البحرين الشقيقة، أمس.

وبحث الاجتماع، بحضور وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز أمن الخليج، والمشاريع القائمة، في سبيل تعزيز هذه الجهود، للارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس، وأهمية التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن الخليج العربي 3»، والربط الأمني التقني، وعدداً من الموضوعات الفنية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل البحرين أمس، وكان في استقبال سموه، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، والدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «التقيت إخواني وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، واستعرضنا الجهود المشتركة لتعزيز أمن واستقرار مجتمعاتنا، بما يحقق آمال وتطلعات قادتنا وشعوبنا، ونشكر مملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستضافة، متمنين لبلداننا والعالم أجمع دوام الأمان والازدهار».

ضم وفد الإمارات، إلى جانب سموه، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية، والعميد الدكتور جمال سيف فارس، والعميد أحمد المرر من ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية، وعدد من الضباط.

ووقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الداخلية البحرينية، في مجالات تعزيز التعاون التقني، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات أمن الفضاء الإلكتروني، وسبل مكافحة الجرائم الإلكترونية.

مذكرة

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز قدرات الدولتين في مكافحة الهجمات الإلكترونية والأمن الإلكتروني، وسبل التخفيف من تأثيراتها السلبية، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والمعلومات والبيانات، ودورات التدريب، والاستفادة من خبرات كل جانب، في سبيل تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، الوفد المرافق للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

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