وفد عسكري بريطاني رفيع يشارك في المعرض

المصدر: دبي - البيان

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تشارك المملكة المتحدة بوفد رفيع لحضور فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2021. ويقود الوفد اللواء الجوي جيري مايهيو نائب قائد العمليات بالقوات الجوية الملكية البريطانية ويرافقه كل من مارك جولدساك رئيس إدارة صادرات الأمن والدفاع بوزارة التجارة الدولية البريطانية واللواء الجوي سامي سامبسون المستشار الأول لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية. وهو ما يعكس أهمية العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز المملكة المتحدة على مواضيع التكامل والابتكار والشراكة. وستوجد طائرة A400M من القوات الجوية الملكية في فترة المعرض وهو ما سيوفر فرصة مثيرة للزوار لرؤية وتجربة الطائرة.

وأشاد بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية في دولة الإمارات بعمق العلاقات الثنائية بين بريطانيا والإمارات ووصفها بالقوية، وعززتها أيضاً زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، وتجلى ذلك في توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجموعة من القطاعات المتنوعة بما فيها التعاون الصناعي في مجال الدفاع والابتكار.

وقال اللواء الجوي سامي سامبسون، المستشار الأول لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية: «سعيد بزيارتي معرض دبي الجوي 2021. وأهنئ دولة الإمارات بمرور 50 عاماً على الاتحاد وبنجاح إكسبو دبي إذ تفخر بريطانيا بترويج الأفضل لديها».

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