منصة لعرض الابتكارات

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تغريدة عبر «تويتر»: «معرض دبي للطيران من أهم الأحداث على تقويم صناعة الطيران والفضاء العالمية، ومنصة مهمة للمؤسسات لعرض منتجاتها ومشاركة أحدث التطورات.. ترحب دبي، التي تعد مركزاً عالمياً للطيران، بالقادة والمفكرين من مختلف قطاعات الصناعة، للمشاركة في حوارات مثمرة وتبادل الأفكار، وإقامة شراكات جديدة تعزز تعافي العالم واستعداده للمستقبل».

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