ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية ينطلق بنسخته الأولى 25 نوفمبر بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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يطلق الموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في 25 نوفمبر الجاري، النسخة الأولى من ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية تحت شعار «الدور والتأثير» بمشاركة واسعة من مؤسسي الشبكات الإخبارية المحلية الفعالة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويناقش الملتقى خلال جلساته عدداً من المحاور التي تركز على الدور الذي باتت تلعبه الشبكات الإخبارية الفردية والمستقلة وتأثيرها في صناعة الأخبار والمحتوى الإعلامي، خاصة مع الانتشار الواسع والملحوظ لها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى مناقشة موضوعات حول مفاهيم صحافة المواطن والوقوف على واقع ومستقبل الشبكات الإخبارية وفرص التطوير المتاحة أمامها لتسهم بفعالية أكبر في دعم الأجندة الوطنية والقضايا المحلية الأكثر أهمية.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن انتشار الشبكات الإخبارية في الآونة الأخيرة يعكس ثراء البيئة الإعلامية الإماراتية وتنوعها وزيادة فرص التنافس الإيجابي فيها.. وتأتي فكرة تنظيم النسخة الأولى من الحدث لتسليط الضوء على دورها وتأثيرها مواكبة للمتغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي وآلية نشر وتداول الأخبار على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه على الرغم من تعدد الشبكات الإخبارية في الدولة إلا أن مساهماتها لا تزال مرتكزة بصورة كبيرة على نقل الأخبار وليس صناعتها، وهذا ما يتطلب المزيد من الجهود لتعزيز الدور الصحفي لهذه الشبكات.

وأشاد علاي بمؤسسي الشبكات الإخبارية المحلية، والتي بدأت بمبادرات فردية مستقلة لكنها أصبحت اليوم مصدراً مهماً للأخبار في المجتمع وتحظى بمتابعة وتفاعل كبيرين مع ما تنشره من محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تنظيم الملتقى يهدف إلى تقديم الدعم للشبكات الإخبارية بالتنسيق مع الجهات المختصة من حيث تنظيم آلية عملها ووضع الضوابط التي تحدد مسؤولياتها بما ينعكس في خدمة الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويتوافق مع أهدافها.

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