«الطاقة» و«الشارقة للموانئ والجمارك» يبحثان دخول المشتقات البترولية

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، في منفذ خطم ملاحة الحدودي، بمدينة كلباء، مؤخراً، وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلاً بشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي شركات النفط الوطنية، لبحث آليات دخول المشتقات البترولية، وعدد من البضائع المقيدة عبر منافذ إمارة الشارقة، والعمل على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجانبين، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وكان في استقبال الوفد، محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، والمقدم حمد المزروعي مدير مركز الجوازات في منفذ خطم ملاحة الحدودي، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأكد الجانبان، توسيع حجم الشراكة، وتحقيق التكامل، بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية، انطلاقاً من حرص الطرفين للمساهمة البناءة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع الأهداف التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية، لتقليل المخاطر والأضرار الناتجة عن الممارسات الخاطئة المرتبطة بتداول المشتقات البترولية، معربين عن عزمهم لعقد سلسلة من الاجتماعات في المستقبل، لما لها من دور في إنجاح منظومة العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز