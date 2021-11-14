شرطة دبي تكرم الفائزين بمسابقة «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي- البيان

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كرم العميد خالد علي فهد شهيل، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ضمن مسابقة «يوم بلا حوادث»، والتي أطلقتها إدارة التوعية الأمنية، مع مطلع العام الدراسي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لإشراك أفراد المجتمع من سائقين وأولياء أمور وطلبة، بنشر صور أو فيديوهات، تظهر التزامهم بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، في اليوم الأول من العام الدراسي.

حضر التكريم كل من العقيد دكتور أحمد محمد آل علي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح، والمقدم عبد الله راشد بن هويدي رئيس قسم الحملات التوعوية، مهنئين الفائزين الثلاث على التوالي، ابتسام علي خلفان، عمر سالم عبود بن عبري، وسكينة محمد بوتوالة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن المسابقة جاءت ضمن مساعي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز الشراكة مع كافة أفراد المجتمع، تأكيداً على دورهم المهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية، والإجراءات الاحترازية، مع بدء العام الدراسي، وذلك من أجل أن تكون بداية العام الجديد سعيدة وآمنة لكافة أبنائنا الطلبة وذويهم.

ولفت إلى أن المسابقة هدفت إلى رصد لحظات الفرح بالعودة إلى المدارس، مع إظهار الالتزام بالقوانين المرورية، والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في المسابقة، تمثلت في نشر الصور أو الفيديوهات على الوسم الخاص بحملة يوم بلا حوادث (# يوم_بلا_حوداث)، مع ذكر حساب شرطة دبي (dubaipolicehq).

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