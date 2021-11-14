«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد جائزة دولية في «الرعاية الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على جائزة «زمام-السيفير»، في مجال الرعاية الصحية الرقمية، عن مشروع خطط الرعاية الصحية، وذلك أثناء مؤتمر تطوير مهارات العاملين في الصحة الرقمية في الخليج GCC eHealth Workforce Development، وتأتي هذه الجائزة، ضمن سلسلة جوائز عالمية، حصدتها المؤسسة في محافل عالمية، مرسخة نموذجها الريادي والمبتكر في نظم الرعاية الصحية المستقبلية.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره واعتزازه بفوز المؤسسة بهذه الجائزة المتميزة، التي تعتبر إنجازاً متميزاً في ملتقى إقليمي، يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والإقليمية، وأثنى على الأداء المتميز لفرق العمل، التي تعاونت لتحقيق هذا الجائزة المستحقة في مجال الصحة الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرشيدة، بدمج التقنيات الرقمية في الخدمات الصحية، بما ينسجم مع تطلعات وثيقة مبادئ الخمسين.

وأشار بعد استلام الجائزة، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار ورواد الأعمال والمهتمين من منطقة الخليج، إلى أن الجائزة التي استحقتها المؤسسة، بعد منافسة مع جهات صحية مرموقة من مختلف دول الخليج، بناء على المعايير القائمة على الابتكار والتميز، وأفضل الممارسات في المجالات التي تلقى التقدير الدولي، تعد دليلاً واضحاً على جدارة الاستحقاق والقدرة التنافسية، وترسيخاً للمكانة الفريدة التي تتبوأها الدولة في مجال الرعاية الصحية، من خلال اعتماد أجندة المستقبل المرتكزة على الابتكار والاستدامة، في الاستراتيجيات والخطط التشغيلية.



التحول الرقمي



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نور المهيري رئيس لجنة خطط الرعاية الصحية، وحزم الفحوصات الطبية في المؤسسة، أن المشروع حصل على جائزة زمام – السيفير لعام 2020-2021، عن فئة المؤسسة الرائدة في تطبيق أنظمة دعم القرار الإكلينيكي القائم على الأدلة والبراهين، ولفتت إلى أن التطبيق حاز على إعجاب لجنة التحكيم، لاستيفائه لمعايير الجائزة، بما يؤدي إلى تحسين تبني أنظمة التحول الصحي الرقمي، لرفع كفاءة الرعاية الصحية، باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة.

وأشارت الدكتورة نور المهيري، إلى أن المشروع الفائز بالجائزة، يرتكز على نظام إلكتروني ذكي لدعم القرار الإكلينيكي (Clinical Decision Support)، بما يضمن سلامة المرضى، ويقلل المخاطر بجميع التخصصات والمجالات الإكلينيكية، بما في ذلك، الطبية الباطنية والجراحية، والعناية المركزة.



معلوماتية التمريض



وبدورها، لفتت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض بالمؤسسة، إلى تطوير مسارات مبتكرة في مهنة التمريض، من خلال استقطاب كوادر في معلوماتية التمريض، لتقديم رعاية تمريضية متكاملة للمريض. حيث يبرز دورهم في متابعة مؤشرات الأداء الإكلينيكية، وتطبيق الخطط التحسينية الملائمة، بما يدعم تقديم الرعاية التمريضية عالية الجودة، التي تتماشى مع المنظور الاستراتيجي للمؤسسة، في تمكين نظم المعلومات.

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