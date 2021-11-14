مؤتمر الجمعية الخليجية لقسطرة القلب 2021 ينطلق الخميس في دبي

المصدر: دبي - وام

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تنطلق الخميس المقبل بدبي فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «الجمعية الخليجية لقسطرة القلب 2021» السنوي الذي تنظمه الجمعية ويستمر 3 أيام بفندق «انتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي». ويناقش المؤتمر أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في مجال قسطرة القلب ووضع رؤية للتعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنى أجود الخدمات وأبرز ما توصل إليه العلم في مجال تدخل جراحات القلب والأوعية الدموية.

ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء في مجال الاختصاص والطب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتضم فعالياته بثاً مباشراً لـ 4 عمليات من مركز الملك فيصل للقلب في جدة بالسعودية ومستشفى جبل سيناء في نيويورك بالولايات المتحدة ومستشفى القاسمي في الشارقة بالدولة ومستشفى باريس سود بفرنسا.

وقال الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بالحرس الوطني في الرياض: إن الجمعية الخليجية لقسطرة القلب تأسست عام 2018 لتتزامن مع تطور ونمو جراحات القسطرة القلبية الخليجية ونجاحها على المستوى الإقليمي والعالمي وأنشئت بهدف جمع الخبرات المعرفية وأفضل الممارسات والأبحاث تحت مظلة واحدة لخدمة الجمهور والعاملين في هذا القطاع من اختصاصيي الطب في مختلف أنحاء الوطن العربي.



رعاية



ومن جهته أكد الدكتور عبد الله شهاب نائب رئيس الجمعية: أهمية دور مؤتمر الجمعية منذ انطلاقه عام 2018، والذي شهد ارتفاعاً في عدد المشاركين فيه من الأطباء المختصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط والمنطقة، لافتاً إلى حرص الجمعية على العمل لتحقيق أهدافها لقيادة مجتمع القسطرة القلبية في دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب مشاركة المعرفة والخبرات الشخصية المحلية جنباً إلى جنب مع المشاركات الحية من جميع أنحاء العالم، ما يمنح الأطباء المشاركين القدرة على مشاركة المسؤولية تجاه المرضى وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أوضح الدكتور موسى أكبر الأمين العام للجمعية، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض آخر وأحدث الابتكارات والتجارب في مجال تدخل أمراض القلب بهدف تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين مع الخبراء في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.



تنظيم



يعقد المؤتمر بدعم من «دبي للسياحة» و«صحة دبي» وبمشاركة من جمعية القلب الإماراتية والجمعية الأمريكية لقسطرة القلب وتصوير الأوعية الدموية والجمعية السعودية لقسطرة القلب ورابطة أطباء القلب الكويتية وبالتعاون شركة «أيكوم» الطبية.

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