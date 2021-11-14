الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً على البحر والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 22:43 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

بحر عمان متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:56 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الاول عند الساعة 13:40 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 80 30

دبي 33 24 80 35

الشارقة 33 23 85 30

عجمان 33 25 85 30

أم القيوين 32 22 80 30

رأس الخيمة 33 22 70 35

الفجيرة 32 25 80 30

العين 33 21 80 35

ليوا 32 21 75 30

الرويس 33 24 80 35

السلع 33 24 75 30

دلما 33 25 80 35

طنب الكبرى 32 26 75 30

طنب الصغرى 32 26 85 30

أبو موسى 32 26 85 35 .

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