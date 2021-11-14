الدكتور بشار السحار: 3 خطوات للوقاية من السكري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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حذر الدكتور بشار السحار اختصاصي أمراض الغدد الصماء والسكري، من مرض السكري واصفاً إياه بالقاتل الصامت، وحدد الدكتور السحار 3 خطوات للوقاية من الإصابة بمرض السكري وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والاستيقاظ والنشاط والرياضة بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتجنب زيادة الوزن.

وتطرق بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري إلى عوامل الخطر الرئيسية المساهمة في الإصابة بالمرض، معتبراً السمنة ونمط الحياة الخامل ووجود تاريخ عائلي أبرز الاسباب لتزايد عدد الإصابات، وداعياً إلى فحص البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن لمرض السكري من النوع الثاني مؤكداً أهمية الفحص المبكر للمرض وتشجيع الأشخاص الذين يعانون من السمنة على تغيير أسلوب حياتهم وعاداتهم الغذائية.

ونصح الدكتور السحار بإجراء فحص روتيني لمرض السكري لدى البالغين فوق سن 18 عاماً والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالإضافة إلى عوامل عدة منها: وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بداء السكري ووجود تاريخ من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول إضافة إلى السيدات اللواتي لديهن تاريخ من متلازمة تكيس المبايض.

وأضاف الدكتور بشار السحار: يعد فحص مرض السكري أمراً مهماً في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري أو الإصابة بمرض السكري بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دوراً كبيراً في تشجيع الناس على تعديل عاداتهم الغذائية وزيادة نشاطهم البدني وبالتالي تجنب المضاعفات المستقبلية غير الضرورية المتعلقة بمرض السكري.

وقال: إن مرض السكري واحد من الأسباب الرئيسية للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى. ومع العلاج المناسب والرعاية الدائمة، يستطيع مرضى السكري أن يعيشوا حياة صحية.

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