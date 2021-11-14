عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

تم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة ومنها الاقتصادية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بمتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وهنأ الدولة بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.

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