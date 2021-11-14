«راصد» وشرطة عجمان يعيدان طفلاً ضائعاً لذويه

المصدر: عجمان - البيان

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تمكن فريق «راصد» البلدي والتابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، من إعادة طفلاً ضائعاً لذويه، حيث عُثر عليه في منطقة العالية بالإمارة وتم التواصل مع الشرطة والتي استجابت بشكل فوري للبلاغ وتمكنت من معرفة ذوي الطفل حيث حضر والده واستلم الطفل.

وأشاد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بجهود فريق «راصد» والذي يعنى بالحفاظ على المظهر العام للإمارة ومتابعة الحالات الطارئة والتواصل مع الجهات المعنية، والذي يضم 33 مفتشاً قادرون ومجهزون للتعامل مع كافة الأحداث.

وذكر أن الفريق نجح وخلال فترة قصيرة من تحقيق العديد من النجاحات ورصد العديد من الحالات وعمل على حلها، مثمناً الجولات الميدانية للفريق والتي عملت على تغطية كافة مناطق الإمارة.

وأشاد النعيمي بالاحترافية العالية لفريق «راصد» والذي تمكن من إرجاع الطفل لذويه بمساعدة الجهات المختصة خلال وقت قياسي، مبيناً أن الفريق يتبنى مبادئ المسؤولية المجتمعية ويسعى جاهداً لتحقيق النتائج التي يلمس أثرها كل فرد في المجتمع.

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