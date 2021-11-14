عبدالله بن زايد يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص

المصدر: وام

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عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعا ثلاثيا مع معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة ومعالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة.

جرى خلال الاجتماع - الذي عقد في دبي - بحث علاقات الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث والجهود المبذولة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي نيكوس ديندياس ومعالي نيكوس خريستودوليديس القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير خارجية قبرص ومعالي وزير خارجية اليونان مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدول الثلاث والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبهما أكد معالي نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ومعالي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص على أهمية هذا الاجتماع الثلاثي ودوره في تطوير وتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويعود بالخير على شعوبهم.

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