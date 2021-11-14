عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الأردن

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

واتفق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أيمن الصفدي على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والتحديات المشتركة.

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