عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية لوكسمبورج

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ومعالي وزير خارجية لوكسمبورج الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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