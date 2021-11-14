عبدالله بن زايد يبحث آفاق تعزيز العلاقات مع أمريكا وسلوفاكيا

المصدر: دبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وروبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران. وبحث سموه مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش سموه وبريت ماكغورك وروبرت مالي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة، مشيراً إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا. وتم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا وسبل تعزيزها كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. ورحب سموه بزيارة إيفان كورتشوك، مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وسلوفاكيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.

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