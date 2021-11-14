الإمارات تسلم بنغلاديش رئاسة رابطة «أيورا»

المصدر: أبوظبي- وام

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يقوم معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، بتسليم رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، رسمياً، إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، للدورة 2021 - 2023، وذلك في 17 نوفمبر 2021، خلال الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين للدول الأعضاء في الرابطة، والذي تستضيفه العاصمة البنغلادشية، دكا، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيعقد الاجتماع تحت شعار «تسخير فرص المحيط الهندي على نحو مستدام من أجل التنمية الشاملة»، الذي تبنته بنغلاديش لفترة رئاستها، وستسلم دولة الإمارات، تقريرها إلى بنغلاديش، حول التقدم الذي أحرزته الرابطة في السعي إلى توثيق التعاون الإقليمي، خلال ترأسها رابطة «أيورا» للدورة 2019 - 2021، تحت شعار «نحو مستقبل مشترك ومزدهر لمنطقة المحيط الهندي».

ويترأس عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين، للجنة كبار المسؤولين في الرابطة، والذي سيعقد غداً ويستمر حتى 16 نوفمبر 2021، في العاصمة دكا.

وتستمر دولة الإمارات، بلعب دور رئيس في قيادة الرابطة، على مدى العامين القادمين، كعضو في مجموعة «الترويكا»، والتي تتألف من بنغلاديش «الرئيس»، جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية «نائب الرئيس»، ودولة الإمارات العربية المتحدة «الرئيس السابق».

يذكر أن دولة الإمارات، انضمت إلى رابطة «أيورا» عام 1999، وتولت رئاستها بتاريخ 7 نوفمبر 2019، أثناء اجتماع مجلس الوزراء التاسع عشر للرابطة، في العاصمة أبوظبي.

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