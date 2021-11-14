تدشين التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين مزودتين بتقنيات الشحن السريع على الطرق

المصدر: دبي- البيان

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دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين من نوع (فولفو 7900)، تعملان بالطاقة الكهربائية، على مسار محدد، يبدأ من لامير- جنوب مروراً بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز، وصولاً إلى محطة ترام دبي في منطقة الصفوح، ذهاباً وإياباً، وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة فولفو للحافلات، وشركة مراس العقارية، وشركة (إيه بي بي) الرائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة.

وزودت الحافلتان بتقنيات الشحن السريع على الطريق (Opportunity Charging)، التي تطبق وتُجرب لأول مرة في دبي، حيث يجري شحن الحافلتين بواسطة شاحن كهربائي قائم من شركة (ايه بي بي)، في موقع لامير- جنوب، كما تم إنشاء شاحن كهربائي ليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، لدعم عمليات الشحن الليلية خلال فترة وقوف الحافلتين في المحطة، حيث يمكن شحنهما بطريقتين، الأولى تُعرف باسم «البانتوغراف»، وهي عبارة عن ذراع قائمة في لامير، تصطف الحافلة أسفلها، والثانية عن طريق مداخل مختلفة بكابل التوصيل للتيار المتردد والمتصل (AC وDC)، كما زودت الحافلتان ببطاريات بتقنيات حديثة تمكنها من قطع مسافة 200 كيلومتر، عند الشحن الكامل، ويتوقف طول المسافة على عدة عوامل منها تضاريس الطريق، ودرجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف، وتتألف الحافلة الواحدة من 38 مقعداً إضافة إلى 3 مقاعد قابلة للطي، ومكان مخصص لأصحاب الهمم، وشاشة عرض تفاعلية.

كفاءة التشغيل

وسيتم خلال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر حتى شهر مارس 2022، قياس كفاءة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين على الطريق، وتجربة شحنهما بواسطة الشاحن الكهربائي في لامير، والشاحن الليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، وتدريب سائقي الحافلات على قيادة الحافلة الكهربائية ونظام الحافلة، وتدريب المراقبين على نظام مراقبة الحافلة الكهربائية ووحدة الشحن الكهربائي، والعمل مع الشركاء في المشروع، للتأكد من جاهزية الحافلتين ووحدات الشحن الكهربائية والموقف المخصص للحافلات الكهربائية.

مبادرة

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن المشروع الفريد من نوعه في تطبيق منظومة كاملة لشحن الحافلات الكهربائية عن طريق الشحن السريع على مسار التشغيل، يأتي تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة)، ويُعد إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام، بالتوافق مع استراتيجية الطاقة والحد من الكربون، مشيراً إلى أن المشروع يعد نموذجاً فريداً للتكامل بين الهيئات الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتكامل في المشروع أدوار هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة فولفو للحافلات، ومراس العقارية، وشركة (إيه بي بي).

الحفاظ على البيئة

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتماماً كبيراً، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، وتحرص على مواكبة أحدث التطورات وما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الحافلات والبطاريات الكهربائية وأنظمة الشحن المختلفة، لاستخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها في المرحلة المقبلة.

تشجيع التنقل الأخضر

من جانبه، أشاد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأثنى على مشروع الهيئة لتشغيل الحافلتين الكهربائيتين باستخدام تقنيات مبتكرة للشحن السريع على مسار التشغيل.

وأضاف معاليه: «تتعاون الدوائر والجهات الحكومية في دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتهدف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقد أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتشارك فيها الهيئة في تشجيع التنقل الأخضر في دبي، وزيادة عدد السيارات الكهربائية في دبي، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة الجديدة في زيادة عدد الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام والسيارات الكهربائية لا سيما مع انتشار محطات الشاحن الأخضر التي توفرها الهيئة والتي يزيد عددها على 300 محطة بطاقة استيعابية تزيد على 530 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي.

آفاق واسعة

من جانبه أشاد مانيش ساهي، نائب رئيس شركة فولفو للحافلات: بتجربة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين، التي تجمع بين كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الرائدة في المواصلات العامة في المنطقة، وشركة فولفو للحافلات، الرائدة في حلول التنقل الكهربائي على مستوى العالم، وشركة إيه بي بي، الرائدة في توفير البنية التحتية للشحن الكهربائي، وكذلك شريكنا المحلي الحصري لحافلات فولفو في دبي شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، مشيراً إلى أن هذه التجربة ستفتح آفاقاً واسعة لتشغيل الحافلات الكهربائية في دبي .

الشراكة بين القطاعين

وقال فرانك مولون، رئيس قطاع التنقل الكهربائي في شركة إيه بي بي: لقد شهدنا مثالاً رائعا للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع الحافلات الكهربائية بهيئة الطرق والمواصلات، والذي جمع بين أصحاب الأطراف الرئيسيين في نطاق النقل والطاقة وصناعات المركبات.

وأضاف نعتز بشراكتنا مع هيئة الطرق ، والتعاون مع شركائنا العالميين مثل فولفو للحافلات وشركائنا المحليين مثل النابودة مينا موبيلتي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في التشغيل التجريبي للحافلتين الكهربائيتين في مدينة دبي.

وأعرب رامز حمدان المدير العام في شركة الفطيم للسيارات والآليات (فامكو)، عن سعادته بمشاركة (فامكو) في هذه المبادرة الإستراتيجية، وقال: عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في الهيئة لتزويدهم بأفضل الحلول لتحقيق رؤيتهم، ونسعى من هذه الشراكة بين الهيئة وشركة فولفو للحافلات لضمان تقديم فريقنا لأعلى مستويات الخدمة والصيانة والاستجابة والدعم لهيئة الطرق والمواصلات.

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