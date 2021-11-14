مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» تشجع تبني نمط حياة مستدام

المصدر: دبي - البيان

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تستقطب الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط)، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي منازل مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية وتركز على الزراعة الذكية المنزلية، والاستفادة القصوى من العناصر الطبيعية والعضوية لتوفير بيئة خضراء داخل المنزل، وتعزيز نمط عيش مستدام.

وتنظم الهيئة هذه الدورة من المسابقة في قرية ديكاثلون في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: « تأتي استضافة دبي للدورتين الأولى والثانية من مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، ضمن جهود الهيئة لإشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي».

منزل مستدام

ويقدم فريق «هارموني» من الجامعة البريطانية في دبي خلال المسابقة منزلاً مستداماً يتضمن أنظمة ذكية تساعد في زراعة النباتات داخل المنزل. ويتضمن المنزل أنظمة مبتكرة للتحكم بدرجة الحرارة والإضاءة ونقاوة الهواء .

وقال الدكتور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي: «مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي مكّنت طلبة الجامعة من تسخير معلوماتهم لتصميم وبناء مسكن بأرقى المواصفات العالمية التي تراعي أحدث مبادئ الاستدامة في بيئة تشاركية وتنافسية مع العديد من الجامعات ».

8 فرق

تشارك في الدورة الثانية من المسابقة 8 فرق من 12 جامعة حول العالم. وبإمكان الجمهور زيارة قرية ديكاثلون في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والاطلاع على البيوت التي تشارك بها الفرق الجامعية في المسابقة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر 2021. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة www.solardecathlonme.com

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