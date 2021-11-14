«شؤون الوطني» مسيرة ارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تمكنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، من خلال الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به لرفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، من تحقيق الكثير من الإنجازات على مدى نحو 15 عاماً، والمساهمة في تمكين المجلس والحكومة من مناقشة 208 مشاريع قانون، ومناقشة 85 موضوعاً عاماً، والإجابة عن 701 سؤال.

وبين طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الإنجازات تعكس الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق رؤية القيادة في توحيد الجهود للوصول إلى حكومة المستقبل وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته، وقال: «أسهمت الوزارة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ووضعت آليات ونظماً واضحة للتنسيق بين الحكومة والمجلس عززت من خلالها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وأضاف: «إن تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي يعد هدفاً استراتيجياً تعمل الوزارة على تحقيقه منذ تأسيسها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في تطوير عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس. وتحقيقاً لذلك؛ تحرص الوزارة على تنظيم اللقاءات والاجتماعات التنسيقية والحوارية الدورية مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل بين المجلس والحكومة».

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